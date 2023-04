"Quest’anno in Europa stiamo facendo cose molto belle. Il Napoli ha dato una lezione al Liverpool che l’anno scorso ha perso la finale, il Milan è riuscito nell’impresa di eliminare il Tottenham, l’Inter nei gironi ha spinto fuori il Barcellona . Non può essere casuale, spero sia l’inizio della riscossa". E' l'auspicio di Fabio Capello , espresso attraverso le pagine del Corriere della Sera . "Spero che le società riescano a tenere i giocatori migliori, altrimenti sarà tutto inutile. Anzi, sulla spinta di questi risultati bisognerebbe portare in serie A altri campioni. Sono quelli bravi a fare la differenza".

Elogi per l'Inter a Lisbona. "Ha giocato con personalità, coraggio, intelligenza, senza farsi schiacciare, ribattendo colpo su colpo. Così si fa in Europa. Ora non deve distrarsi a San Siro. Ma ha un bel vantaggio da difendere", risponde Capello che non lesina una critica a Inter e Milan sulla differenza di rendimento tra Serie A e Champions. "Bisognerebbe chiederlo ai due allenatori. Pioli contro l’Empoli ha cambiato 5 giocatori, il cinquanta per cento di quelli di movimento, forse sono un po’ troppi. E nell’Inter chi ha fatto la differenza in Coppa, dovrebbe riuscire a ripetersi anche in campionato: è facile giocare solo le partite affascinanti. Vittoria italiana in Champions? Continuo a pensare che giocare contro il Manchester City sia impossibile per tutti. E il Real Madrid è guidato da Ancelotti, che conosce alla perfezione l’alfabeto del calcio. Carlo sa sfruttare le qualità dei suoi giocatori e intuisce le debolezze degli avversari".

Chiusura su Retegui in azzurro. "Se lo avrei chiamato? Senza pensarci. Immobile segna nella Lazio ma in azzurro molto meno e Scamacca fa fatica in Inghilterra. Mancini deve qualificarsi per l’Europeo e questo argentino ha buone qualità".