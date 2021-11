Capello: “Inter convinta, ma deve segnare di più. Distacco? Ora non è determinante”

L'analisi dell'ex allenatore sul Corriere della Sera

Il Corriere della Sera torna sul derby di Milano con un'intervista a Fabio Capello. "E' un punto guadagnato per entrambe - dice l'ex allenatore -. Una partita bella e arbitrata molto bene, anche se il primo rigore è dubbio, anzi per me non c’era proprio. La direzione di gara però è stata bellissima, in un derby entusiasmante, con tanto agonismo: ci siamo divertiti molto. Una sola ammonizione, Doveri ha lasciato correre come si dovrebbe fare, il pubblico è stato contento, la partita di alto livello, una bella pubblicità per la nostra serie A. L’Inter è una squadra già fatta, continua il percorso iniziato l’anno passato. All’inizio del campionato dissi che era la favorita con la Juve e il Napoli. La squadra di Inzaghi gioca sulla scia della scorsa stagione. Per lo scudetto è tutto da decidere, 7 punti adesso non sono determinanti, né per il Milan che è davanti né per l’Inter che rincorre".