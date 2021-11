Cantamessa: “Plusvalenze fittizie? Difficile provarlo, non esiste un listino prezzi”

Parla l'ex legale del Milan che affrontò il caso legato ai rossoneri nel 2009

Il quotidiano La Stampa pubblica oggi un'intervista all'avvocato Leandro Cantamessa, ex legale del Milan che nel 2009 difese i rossoneri nel processo per le plusvalenze riguardante anche l'Inter, chiuso con un proscioglimento in sede penale e un patteggiamento con la Federcalcio. "Il problema è sempre lo stesso: è molto difficile provare che le parti abbiano scientemente voluto concludere un affare fittizio - dice -. È complicato perché non esiste un listino prezzi nel calcio. Le variabili sono infinite, basta pensare a Zaniolo con l'Inter che ha venduto un calciatore che poche settimane dopo si è rivalutato a dismisura. Mi sentirei di escludere un illecito sportivo".