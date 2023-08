"Ho vissuto con grande gioia da napoletano questo terzo, meritatissimo scudetto. Decisamente diverso per me che ero un ragazzino ai tempi di Diego Maradona. Ma oggi parlo da addetto ai lavori e vi dico che il Napoli può realizzare un bis che non si è mai visto in questo terzo millennio calcistico fuori dall’asse Milano-Torino". Lo ha detto Fabio Cannavaro, nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Milano e Torino resteranno spettatrici?

"Non credo proprio. Ripetersi nel campionato italiano è difficilissimo e non a caso ci sono riusciti solo Juve, Inter e Milan. Però le tre big, che restano tutte fra le favorite, continuano ad avere qualche difficoltà e di questo il Napoli, cambiando meno di tutti, potrebbe trarne vantaggi.

Chi si è mosso meglio?

"L’Inter ha ringiovanito la rosa prendendo giocatori interessanti. Aveva già il gruppo più forte e ha inserito buoni attaccanti come Thuram e Arnautovic. Resta la squadra più temibile e l’autostima è salita con la finale di Champions".

La Juventus senza Europa è avvantaggiata?

"Può darsi. Nel senso che, avendo cambiato poco finora, dovrà ritrovare quegli equilibri smarriti per via anche dei tanti infortuni. Allegri e gli altri hanno voglia di riscatto, a cominciare da Chiesa. Vedremo se Pogba darà il suo contributo e serve capire cosa succederà con il centravanti".