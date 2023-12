Matteo Marcenaro impreciso a San Siro per Inter-Lecce: lo stabilisce Giampaolo Calvarese nell'edizione odierna di Tuttosport che commenta l'operato del fischietto nel match di domani.

"Sulla punizione da cui scaturisce il gol di Bisseck protestano entrambe le squadre: l’Inter chiede il secondo giallo per Joan Gonzalez, il Lecce contesta l’assegnazione del fallo per tocco di mano. Hanno ragione i salentini: Gonzalez intercetta il pallone prima con il bacino e in un secondo momento con la mano. Quest’ultima però non è larga, in posizione non punibile - dice Calvarese -. Nel secondo tempo Marcenaro assegna dal campo un calcio di rigore in favore del Lecce per un presunto fallo di mano di Carlos Augusto. Ma in realtà il tocco è con la schiena/gomito, come mostrano le immagini del Var, che fanno giustamente cambiare idea all’arbitro. L’On Field Review, chiamata da Maggioni, 'salva' Marcenaro".