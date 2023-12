Gianpaolo Calvarese promuove a pieni voti la direzione di Maresca in Lazio-Inter. "In una gara difficile sfodera la migliore prestazione di questa stagione sia dal punto di vista degli episodi che dal punto di vista della gestione e della personalità".

Per Calvarese non è punibile il tocco di braccio di Gila in area biancoceleste nel primo tempo. "Il difensore infatti non ha l’obiettivo di intercettare un tiro o un cross. Semplicemente prova a controllare il pallone con le gambe, e non vi riesce: a quel punto la sfera gli carambola sul braccio. Ma la posizione del braccio, per quanto larga, è totalmente coerente con la dinamica del movimento. Proprio per questo non regge il confronto con l’episodio di Bani di venerdì. Corretto anche lasciar proseguire sul presunto rigore invocato nel finale dalla Lazio per un tocco di braccio di Acerbi. La soglia disciplinare adottata è alta. Anche se nel primo tempo l’arbitro risparmia due cartellini gialli, la gestione complessiva è equilibrata e coerente".

Considerata corretta anche l'espulsione di Lazzari.