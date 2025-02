"Chi è il miglior allenatore italiano?". A precisa domanda posta dai colleghi de Il Messaggero, Nicolas Burdisso replica con un elenco di tre nomi che riguardano anche il mondo Inter: "Inzaghi, Conte e Italiano sono bravissimi, ma Gasperini è un genio", dice l'argentino.

Faccia un profilo del suo tecnico ideale tra quelli che ha avuto.

"Io sono stato fortunato, perciò direi che in un mix userei: per spiegare i concetti Carlos Bianchi, per la gestione Luis Enrique, per gli allenamenti Bielsa, per la preparazione del match Gasperini, per la comunicazione Mourinho, per il carisma Maradona".

Chi vince lo scudetto e la Champions?

"Dico una tra Inter e Napoli. E in Europa punto su Inter, Atletico Madrid, Real e Liverpool".