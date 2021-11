Bulgaria, il c.t. Petrov: “State tranquilli, con la Svizzera vogliamo far punti”

Le parole dell'allenatore bulgaro: "L'Italia mi piace, ma domani giocheremo al massimo per noi stessi"

"Giocammo un’ottima partita, soprattutto considerando le forze: voi campioni d’Europa e pieni di giocatori di primissimo piano, mentre noi non abbiamo ragazzi che giocano nei grandi campionati. Però abbiamo qualità, coraggio, spirito e voglia. A me la mia nazionale piace parecchio, credo veramente in questo progetto e aver pareggiato contro di voi ci ha fatto capire che possiamo far bene".

"A me l’Italia piace, come nazionale e come Paese. Del resto italiani e bulgari sono sempre stati popoli molto vicini. Appena ho qualche giorno di vacanza cerco di passarlo nel vostro Paese. Per questo spero che possiate andare al Mondiale, ma non è per questo mio sentimento pro-Italia che daremo tutto contro la Svizzera. Domani giocheremo al massimo per noi stessi, perché come ho detto stiamo crescendo come squadra e abbiamo bisogno di guadagnare ulteriore fiducia. Vogliamo fare risultato per noi, non per l’Italia".