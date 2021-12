Buffon: “Supercoppa? Nella gara secca la Juve è 50-50 con l’Inter”

Intervista al Corriere della Sera per l'estremo difensore del Parma

Sembra ormai più che probabile che la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus sarà rinviata, ma intanto cominciano ad arrivare le prime analisi su quel che potrà accadere sul terreno di gioco. "In gara secca per me è 50-50, perché la Juve al di là dei momenti contingenti ha ancora individualità con caratura eccelsa e quindi può vincere qualsiasi tipo di sfida, come ha fatto con il Chelsea", dice ad esempio Buffon al Corriere della Sera.