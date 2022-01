Buffon: “Juve sulla strada giusta. Dybala? Io rimarrei anche guadagnando meno”

Il portiere del Parma si racconta a cuore aperto in un'intervista alla Gazzetta nel giorno del suo 44esimo compleanno

«Il discorso su Mario può diventare pruriginoso. Diciamo che bisogna avere fiducia in Mancini. E poi chiamare Balotelli ha una logica. Non so se sia giusto o sbagliato, ma ha una logica. Su Joao Pedro, molto per me dipende da quanto uno sia integrato. Camoranesi, ad esempio, era uno di noi al 100%. Quanto a Fagioli sì, ha qualcosa di speciale. Come Verratti, Donnarumma... e non mi vengono altri nomi. Anzi, il tiro di Scamacca è speciale: non ne vedevo uno così da Balotelli».