Buffon: “Juve da scudetto? Ora è in una fase di passaggio e sta pagando dazio”

Il portiere del Parma: "I bianconeri hanno alcune certezze, arriveranno vicini all'obiettivo"

E' più probabile la promozione in A del Parma o lo scudetto della Juve?. Incalzato con questa domanda durante il suo intervento su Radio 1, Gigi Buffon, portiere dei ducali, ha risposto senza esitare un secondo: "Io mi auguro la promozione del Parma perché in questo momento per me è una ragione di vita, il motivo principale per il quale continuo ad avere questa passione potente. La Juve è in una fase di passaggio e ora sta pagando dazio, ma quando hai delle certezze come Allegri o certi giocatori magari non arrivi all'obiettivo ma ci vai vicino".