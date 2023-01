Christian Brocchi è un doppio ex di Milan e Inter, ma è innegabile che sia più legato ai rossoneri. "Il Milan gioca sempre per vincere. Ha più consapevolezza dell’anno scorso perché ha giocatori che hanno fatto uno step in avanti impressionante e ha ancora margini di grande crescita - dice a Tuttosport -. L’Inter è una squadra consolidata, con gente che sta da tanto insieme. E giocatori con maggior esperienza che, magari, in una partita secca possono incidere. Ma penso che il gap di due stagioni fa ora si sia colmato".