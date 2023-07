La Juve va inserita tra le candidate principali alla vittoria dello scudetto. A dirlo è Gleison Bremer, parlando con la Gazzetta dello Sport: "Il Milan ha fatto un mercato importante, prendendo giocatori come Pulisic e Loftus-Cheek. Sanno giocare a pallone, sono bravi nello stretto e hanno attaccanti forti. Lotteranno per il titolo insieme a Inter e Napoli, ma ci siamo anche noi".

I bianconeri avranno il 'vantaggio' di non giocare le Coppe, ammette il brasiliano: "Avere la settimana libera ci consentirà di concentrarci solo sul campionato. Due anni fa con il Torino quando giocavamo una volta a settimana avevamo molto più tempo per allenarci. Quando vai in campo ogni tre giorni è dura: il primo mese non te ne accorgi, il secondo nemmeno ma dal terzo cominci a sentire la stanchezza. Io la scorsa stagione ho giocato tanto, questa sarà diversa perché oltre alla Serie A avremo solamente la Coppa Italia". .