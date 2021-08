Brazao operato al ginocchio: “Quel che non ti uccide ti fortifica”

Il brasiliano ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro

"Quel che non ti uccide di fortifica. La lotta continua". Gabriel Brazao reagisce con un sorriso dal letto d'ospedale, dove ha effettuato l'operazione per il grave infortunio patito nei giorni scorsi. Il portiere si è infatti fermato per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Oggi ha postato un messaggio che esprime positività verso il futuro.