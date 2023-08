Giovanni Branchini parla a Tuttosport di quanto sta accadendo al calcio mondiale. "In periodi come questo ci sono crociate contro la nostra categoria, utilizzata a sproposito per giustificare situazioni scabrose che si vengono a creare nel mondo del calcio - dice l'agente che portò Ronaldo in nerazzurro -. Chi pensa che serva a noi procuratori per arricchirci, sulle spalle di società e giocatori, è fuori strada. Siamo i primi a chiedere un mercato più corto e soprattutto non quando si gioca. Chi sostiene con veemenza questo sono proprio i presidenti, che pensano che più tempo dia maggiori chances di trattative gratificanti".

Sotto questo aspetto, secondo Branchini, "le responsabilità di Fifa ed Uefa stanno nel non affrontare mai i presidenti di club su queste tematiche, subendone decisioni e volontà. l flusso di denaro non lo determinano i procuratori. Se un cartellino è passato all’improvviso dai 30 miliardi di lire ai 300 milioni di euro non è certo colpa nostra. Così come è impossibile sia la nostra categoria ad impedire che anche gli stipendi, alla luce di queste valutazioni, subiscano degli incrementi. Poi è ovvio che noi dobbiamo fare l’interesse dei nostri assisti e quindi cerchiamo di portarli dove ci sono le migliori condizioni tecniche ed economiche. Meno campioni di una volta? Un bambino non può avere a 12 anni l’obiettivo di essere il nuovo Ronaldo il Fenomeno, Maradona, Cruijff, Pelè, Baggio, Del Piero, Totti, Pirlo… Quelli si vedeva che sarebbero diventati campioni. Nascevano col talento. Altri hanno bisogno di tempo e lavoro. Oggi il sistema non consente a questi ragazzi di avere ciò che serve per affrontare il percorso perché c’è una tendenza ad accaparrarsi i migliori giovani ad ogni costo. Tetto alle commissioni agli agenti? È demagogia. Facciamolo pure, però poi impediamo anche che su una competizione di dieci mesi, quasi la metà di essi sia dedicata al mercato".