Lunga chiacchierata di Ariedo Braida con Tuttosport, dove lo storico dirigente del Milan risponde a vari argomenti che riguardano l'attualità del calcio italiano, parlando anche di alcuni temi che riguardano l'Inter.

Milan e Roma hanno messo gli occhi su Di Gregorio: è pronto per un grande club?

"Per me sì, è davvero forte. È un portiere bravo e di grandissimo rendimento, tra i migliori in Italia. Non mi sorprende affatto che abbia captato le attenzioni di società di alto livello".

In rampa di lancio in casa biancorossa c’è pure Colpani.

"È un talento puro che ha bisogno di maturare e prendere consapevolezza delle sue doti per arrivare ai massimi livelli. Deve fare ancora uno step intermedio per affermarsi definitivamente".

In campionato invece cosa manca ai rossoneri per essere al livello dell’Inter dei suoi amici Marotta e Ausilio?

"Beppe e Piero sono bravissimi. Dove ci sono i dirigenti bravi le società vanno bene, ricordatevelo. Il calcio è semplicissimo, se si rispetta questa equazione. L’Inter ti dá la sensazione di essere solida e sicura. È una squadra omogenea con una continuità straordinaria. Hanno valori importanti che vengono espressi nella loro totalità. In più ci sono diversi giocatori di grande personalità. Ecco perché per lo scudetto i giochi sembrano chiusi".