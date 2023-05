Ariedo Braida è stato per anni dirigente del Milan e alla Gazzetta dello Sport ricorda l'Euroderby di 20 anni fa.

La settimana più tesa della sua vita?

"Probabilmente sì, un derby così lascia il segno, si ricorda per sempre. Il calcio fa sognare e piangere, è una metafora della vita... e il derby è così, ti fa sognare e piangere".

Direttore, ma questo derby? L’Inter è favorita, no?

"Sulla carta sì, se Leao non giocherà può avere qualcosa in più. Leao è troppo importante, per il Milan è fondamentale, è uno dei giocatori che decidono le partite".

E allora, nel caso, come farà il Milan?

"Mi auguro abbia lo spirito, quello che fa lottare e sognare".

Potendo togliere un giocatore all’Inter, chi?

"Di solito in questi casi si pensa agli attaccanti perché in carriera ho visto sì difensori fantastici... ma sono gli attaccanti che spesso determinano. E io, nell’Inter, vedo Lautaro molto forte ma anche Lukaku e Dzeko".

Lei conosce Marotta e Ausilio da una vita: sono sempre stati interisti?

"Certe cose non si dicono dai... Ma diciamo che qualcuno, in qualche momento della sua vita, ha detto qualche bugia...".