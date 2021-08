Borja Valero: “Sarei rimasto in viola un altro anno. Ora il Lebowski e Dazn”

L'ex interista ripartirà dalla Promozione

"Ho accettato questa sfida perché mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi". Borja Valero spiega a La Nazione la scelta di ripartire dal Lebowski, in Promozione. "Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano. Ma soprattutto il mio obiettivo era salutare i tifosi dal campo e dirgli grazie. Purtroppo non è andata così, quindi avevo deciso di smettere e voglio ringraziare anche la Settignanese per avermi cercato. Poi questa possibilità. Ho visto entusiasmo, organizzazione e soprattutto mi sono riconosciuto nei valori del Lebowski, a partire da quello che hanno fatto in San Frediano per ridare vita al giardino dei Nidiaci e per dare la possibilità a tutti i bambini e alle bambine del quartiere di giocare, divertirsi e imparare a vivere senza ansie uno sport bellissimo che però sta perdendo la sua umanità".