"Io sarei pronto a perdonarlo, se davvero l'Inter lo considerasse la scelta giusta per il futuro. Perché Lukaku in campo ha sempre fatto bene. E se adesso si è messo così fuori dal terreno di gioco, è perché non ha avvertito intorno a sé la fiducia necessaria: come può non giocare a Istanbul?". Se lo domanda Roberto Boninsegna, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, che quindi apre la porta all'ennesimo ritorno del belga sui suoi passi.