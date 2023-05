Roberto Boninsegna parla alla Milano Football Week in vista dell'appuntamento di domani in Champions League tra Inter e Milan. Tema: gli attaccanti. La coppia Dzeko-Martinez è oggi favorita per giocare dal 1', il che significherebbe lasciar fuori inizialmente Lukaku. "Sono tre attaccanti formidabili, la coppia migliore è Lukaku-Martinez anche se Dzeko sta facendo le uova d'oro. Lukaku non è quello degli anni scorsi per cui è giusto giochino gli altri due. Lautaro? E' sulla strada giusta per essere tra i migliori attaccanti della storia dell'Inter".