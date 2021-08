Boninsegna: “Dzeko mi piace. Lukaku? Come la fidanzata che ti lascia”

L'ex bomber nerazzurro: "I tifosi dell'Inter non devono commettere l'errore di fare i confronti tra chi c'era e chi c'è"

Di centravanti e non solo: alla Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna affronta i temi caldi in chiave Inter.

"Presto per dirlo, servono altre prove e partite ufficiali per capirne di più, ma io posso dire che Dzeko a me è sempre piaciuto. È uno che impegna il difensore, lo fa sudare, fa reparto, gioca di sponda e vede pure la porta. In pratica, fa tutto: non ce ne sono molti così".