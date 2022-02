Boninsegna: “Derby? C’è una vittoria che ricordo più delle altre”

Il racconto del grande Bonimba alla Gazzetta dello Sport

"Ricordo tutti i miei gol nei derby con felicità, tra cui uno dopo 13” che tolse il record di velocità a Mazzola. Ma la partita che ha avuto il significato più importante per me è stato un derby in cui non ho segnato, quel 2-0 con cui riaprimmo il campionato, anticipando il nostro sorpasso al Milan nel 1970-71". Lo dice Roberto Boninsegna alla Gazzetta dello Sport. "Quella vittoria ci portò dritti verso lo scudetto, che sapevamo di poter raggiungere solo vincendo contro il Milan - racconta Bonimba -. E c’è un aneddoto legato a quel match, di diverse partite prima: dopo una sconfitta a Napoli, i senatori presero il calendario e segnarono le tappe della rimonta, facendo i pronostici".