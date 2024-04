Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi, è stato intervistato oggi da Tuttosport per parlare del suo rapporto con Giuntoli, chiamato a ricostruire la Juventus la prossima estate. "Parlo da grande tifoso juventino: il gap coi nerazzurri è estremamente evidente. Non c’è paragone tra le due rose. Cristiano dovrà fare un grande lavoro per avvicinarsi all’Inter e costruire una squadra forte all’insegna della sostenibilità".

"Ovviamente - prosegue - parlo per la Serie A. In Champions è un’altra storia. Ho ancora negli occhi la gara tra Real Madrid e Manchester City dell’altra sera: fanno uno sport completamente diverso e a un livello nettamente superiore al nostro. In confronto a questi club la Serie A fa ridere...".