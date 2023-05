L'ottavo posto per il Bologna "sarebbe un risultatone sì". Parola di Roberto Soriano, intervistato da La Gazzetta dello Sport per analizzare la stagione dei rossoblu: "Iniziamo la stagione male, arriva un nuovo allenatore, Sinisa a dicembre se ne va, ci lascia, e quando ne parlo mi vengono ancora brividi e lacrime perché per tutti è stata una botta enorme, un colpo negli affetti, una tragedia. E il contraccolpo è stato molto forte. Poi è arrivato Motta: con le sue idee, i suoi metodi, le proprie direttive e uno staff nuovo. Avevamo 6 punti dopo 6 partite, pochi di più a ottobre, poteva essere un’annata brutta ma si è rivelata bella, piena, forte: la gente di Bologna ha ritrovato entusiasmo e sia in casa che in trasferta lo dimostra; e perché abbiamo vissuto più all’ottavo posto, con anche il 7°, che altrove".

La genesi è anche nella “democrazia mottiana”: tutti importanti, l’allenamento genera la titolarità.

"E’ così. La sana competizione fra noi e il fatto che ognuno di noi potesse sentirsi in gara ha tenuto alto il livello. Io stesso sono stato in panchina per un lungo periodo. Eppure, poi, sono tornato ad essere fra gli undici. Con Motta tutto è in gioco".

In questo campionato avete fermato le big in casa: qualcosa vorrà pur dire...

"Certo. Resta il rammarico di non aver fatto punti a Verona e ad Empoli, ma praticamente tutte le grandi in casa le abbiamo fermate. O, come con l’Inter, battute. Ha un significato".