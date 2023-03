Un grande rimpianto?

«Drogba, l’avevamo già preso all’Atalanta. Saltò per un’inezia. E adesso non chiedermi quanto lo pagavamo, non pretendere troppi sforzi di memoria».



Ti faccio sei nomi: Hojlund, Thiaw, Daniliuc, Doig, Dia e Schuurs. Fosti il primo a seguirli e a segnalarli, ma poi se li sono presi altri.

«Il destino ha voluto così. (Sorride). Alcuni erano imprendibili. Quello che avevo praticamente chiuso tanto col club quanto col giocatore è Balerdi del Marsiglia. All’ultimo momento si è infortunato un difensore e l’OM ha bloccato il trasferimento… Ma posso assicurarti che la società ed io siamo soddisfatti di quelli che abbiamo. Motta ha creato un gruppo solido. Mi hai indicato sei giocatori molto bravi. Il più impressionante è Hojlund, l’estate scorsa tutti impazzivano per lui. Attaccante fantastico».



Il Bologna è in corsa per un posto in Europa in una stagione segnata dal dominio quasi imbarazzante del Napoli.

«Che gioca un grande calcio, è un piacere vederlo. Le altre big stanno deludendo, sotto le prime sei, sette c’è un notevole appiattimento. Un lavoro eccellente lo sta sviluppando il Lecce, lo davano tutti per spacciato e invece si è rivelato di valore. Corvino si è mosso non bene, ma benissimo».

Ancelotti, Allegri, Mourinho e Conte: a chi va la tua preferenza?

«Sono per il calcio di intensità e aggressività. Venti per cento ai primi tre e il restante quaranta a Conte».