Quanto vale Joshua Zirkzee? Il ds del Bologna Marco Di Vaio risponde in maniera secca sul gioiello accostato anche all'Inter: "Tantissimo. Quello che si legge è poco", le parole riportate dal Corriere dello Sport.

Sul giornale romano c'è spazio anche per le parole di Claudio Fenucci sul rinnovo di Thiago Motta: "Quando è pronto parleremo. Viene al campo e lavora non solo sulla squadra ma anche sulla crescita individuale dei calciatori come se avesse un contratto lungo con noi".