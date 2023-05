"Siamo una famiglia di interisti da sempre, lo era la famiglia di mio padre con cinque fratelli tutti interisti. La loro tata era fidanzata con un giocatore dell’Inter e portava i bambini con sé anche negli spogliatoi per frequentare il suo moroso". Così si racconta oggi Stefano Boeri, architetto di fama mondiale, di fede interista, a Mi-Tomorrow.

Boeri sottolinea di aver conosciuto Mario Corso e Suarez, allenatori come Spalletti e Mancini. "Mourinho no ma mi piacerebbe farlo", precisa. "Le milanesi tra le prime quattro d'Europa? È un risultato inaspettato, non facile da decifrare, sicuramente è un ritorno importante ai vertici del calcio. Dietro questi risultati c’è un lavoro, un’intelligenza, una forza di volontà. Società poco solide? Quella del Milan lo è, per l’Inter si tratta di capire se la proprietà può avere ancora un interesse per il calcio italiano".

Impossibile non parlare del rapporto con lo stadio Meazza e del suo futuro. Boeri aveva infatti presentato anche un suo progetto per un nuovo stadio. "E’ un rapporto amoroso, ci vado da quando ero piccolo. La mia idea era di un San Siro per le due squadre, ci sarebbero stati due ingressi diversi, ma credo che un nuovo San Siro sarebbe una scelta eccellente. Credo che si possa ancora puntare sulla ristrutturazione sapendo che ci sono molti aspetti da risolvere come gli spazi, i trasporti. Se non è possibile avere uno stadio per entrambe le squadre sono convinto che Milano possa avere, come tutte le grandi città europee, due stadi. Sono molto legato allo stadio, ma bisogna guardare al futuro senza nostalgie: ci sono diverse possibilità, vediamo quale può essere la migliore".