Ottavi Bianchi resta ottimista sul Napoli. Intervistato da La Repubblica, l'allenatore nel 1987 del primo e storico scudetto azzurro parla così dopo il ko di San Siro contro l'Inter: "Il Napoli finora era stato bellissimo e non è un dramma aver perso una partita. Immagino che in casa azzurra nessuno ne starà facendo. Io non avrei nemmeno riparlato con la squadra degli errori commessi contro l’Inter , perché è inutile gettare benzina sul fuoco.

I giocatori sono abbastanza esperti per capire da soli che cosa non ha funzionato. In questi casi la scelta migliore è voltare pagina e sono convinto che Spalletti sappia benissimo come agire. Sicuramente nel suo gruppo ci sarà chi ha bisogno di essere spronato e chi invece va lasciato tranquillo. È un tecnico in cui mi rivedo".