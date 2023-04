Federico Bernardeschi parla oggi a Tuttosport in un'intervista in cui ricorda gli ultimi due incroci con l' Inter tra finale di Coppa Italia e Supercoppa Italiana dello scorso anno. "Ricordi? Sicuramente non bellissimo, perché abbiamo perso due Coppe. Contro una grande squadra, perché l’Inter era ed è una grande squadra e una grande società.

Sarà una grande partita e sarò ben felice di vederla - dice - E’ una partita difficile, l’Inter viene da un brutto periodo, la Juve è in un grandissimo momento. Però in queste partite non contano momenti belli e momenti brutti, ci sono tante variabili e un episodio può cambiare tutto. Ma penso che alla fine qualcosa di positivo per la Juve possa uscire".