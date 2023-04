Un'inversione netta di tendenza rispetto a quanto sta facendo vedere l'Inter a livello di risultati negli ultimi tempi è ancora possibile, secondo Beppe Bergomi: "Svoltare si può, ma c’è bisogno che il gruppo si compatti e che tutti mettano tutto quello che hanno al servizio della squadra", le parole dello Zio in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. "Bisogna parlarsi. Avere il coraggio di guardarsi in faccia e tirare fuori tutto quello che non va, ammesso che sia davvero questo il problema della squadra".

Quale è il problema vero della squadra?

"Ci sono state troppe questioni aperte che non hanno giovato alla serenità della squadra. Partendo dal Skriniar, passando per Dumfries da sempre sul mercato. E ci metto dentro anche Brozovic. Si è sempre parlato troppo di cose extracampo".