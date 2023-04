"Come allora, anche stavolta è favorito il Benfica, ma per me il risultato può essere lo stesso: ci vuole la concentrazione e l'attenzione che avevamo noi, serve una notte da Grande Inter. E se si passa il turno, poi si può sognare: immaginate cosa sarebbe una semifinale col Milan... A volte mi rivedo in Barella, ma ora spero in Lukaku". Lo dice Gianfranco Bedin, uno dei protagonisti della finale di San Siro della Coppa Campioni stagione 1964/65, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.