Evaristo Beccalossi non vede un'Inter a fare da sparring partner a Istanbul contro la corazzata Manchester City. "Ci vogliamo ricordare di come venivamo considerati sfavoriti dopo il sorteggio dei gironi? Essere qui a giocarci una finale, dopo tutte le voci extra-campo degli ultimi due anni, è semplicemente emozionante - dice al Corriere della Sera - Per preparare la sfida punterei molto sull’aspetto psicologico: non abbiamo niente da perdere, ci si affronta pur sempre 11 contro 11 e andiamo a battagliare.

Meglio Real o City? Il Real in genere si adatta alle caratteristiche degli avversari, il City invece ha un’identità di gioco ben riconoscibile. È molto più leggibile, l’Inter insomma può giocarsela".