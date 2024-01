"L'Inter sarebbe dovuta essere più lontana dalla Juventus in classifica". Evaristo Beccalossi, sulla Gazzetta dello Sport, parla della pericolosità della squadra di Allegri in ottica scudetto. "La Juve è molto competitiva e non è assolutamente da sottovalutare. Un lavoro profondo, di qualità con il materiale che ha. Ha saputo tirare fuori il meglio da questa squadra. Restare in scia all'Inter non è così scontato".