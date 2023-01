"Con Galliani e Berlusconi in tribuna sembrerà un po’ un derby Milan-Inter, anche se i giocatori a queste cose non pensano". Lo dice Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra e per un anno giocatore al Monza al tempo in cui Galliani era vicepresidente, nell'intervista concessa a La Repubblica nel giorno della sfida dell'U-Power Stadium. "Non mi stupisce che i brianzoli stiano facendo così bene - dice il Becca - ma l’Inter deve vincere e basta. Con Napoli, Milan e Juve, la sfida scudetto è apertissima".