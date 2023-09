Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli si esprime sul sorteggio di ieri dei gironi della nuova Champions League.

Sul Milan.

«Sì ma non sarei troppo negativo. I rossoneri hanno trovato un girone tosto senza dubbio ma per me se la gioca con tutti. Il Psg è cambiato tanto e come squadra si deve ancora formare. E quanto a Borussia Dortmund e Newcastle, ottime squadre ma il Milan è alla pari, se non superiore. Certo, ci sarà il fattore trasferta: la squadra di Pioli andrà in stadi molto caldi».

Al Napoli è toccato il Real Madrid.

«E per essere in prima fascia non è stato un sorteggio fortunatissimo. Il Real è sempre il Real. Però da quel che ha fatto vedere l’anno scorso e in questo inizio di campionato, il Napoli è veramente da prima fascia».

Inter già agli ottavi?

«Ha pescato tre squadre super abbordabili, di sicuro è più forte delle sue avversarie ed è favorita nel girone. Benfica e Salisburgo sono comunque due sfide toste. Gli austriaci dominano da anni nel loro campionato, che non è di primo livello certo, però possono creare delle difficoltà, come si è visto con la Roma in Europa League la stagione scorsa. Il Benfica, l’Inter lo conosce benissimo e lo ha già battuto. Poi c’è la Real Sociedad, una squadra quasi interamente spagnola. Però vedo l’Inter superiore».

Favorita per la Champions?

«Il Manchester City perché è campione in carica. C’è stato qualche cambiamento sul mercato, alcuni giocatori se ne sono andati e altri sono arrivati, però è ancora davanti».