Salvatore Bagni, intervistato dal Corriere dello Sport, parla di Napoli-Inter, finale di Supercoppa che vedrà in campo le sue due ex squadre.

Trova similitudini tra il Napoli della scorsa stagione e l’Inter di quest’anno?

"Come rendimento e gioco direi proprio di sì. L’Inter, a differenza del Napoli, non è riuscita ancora a staccare chi le sta dietro, ma gioca benissimo, a memoria, crea tanto, è bella da vedere. Ha tutto per vincere. Ciò che ha fatto il Napoli, a certi livelli, con quei distacchi, credo sia irripetibile. L’Inter sta facendo tutto, ma non ha ancora vinto il campionato perché c’è un’inseguitrice valida come la Juve".



Tra Osimhen dell’anno scorso e Lautaro di quest’anno chi prende e chi mette in panchina?

"Nessuno dei due, uno è una prima punta, l’altro no, ma sono entrambi determinanti. Osi fa reparto da solo, Lautaro è più tecnico. Giocano per la squadra e questo favorisce anche il rendimento dei compagni".



Fino a che punto può spingersi l’Inter?

"Fino alla finale di Champions, proprio come l’anno scorso, ma sono fiducioso anche per il Napoli contro il Barcellona. L’Inter è impressionante per qualità e varietà di gioco, è dura trovare un centrocampo così completo. Non vedo perché non possa arrivare in fondo".