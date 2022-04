"Il Napoli è da scudetto. Ma per me lo era già da agosto. Ha 20 giocatori di qualità, aveva da inserire solo Anguissa, gioca un ottimo calcio e ha valori individuali che fanno la differenza. Milan e Inter non hanno così tanti giocatori decisivi". Lo dice Salvatore Bagni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "La squadra di Spalletti ha saputo reagire alla sconfitta col Milan andando a vincere tre partite di fila. Il Napoli segna, non ha il problema del gol come Inter e Milan. Ora però deve guardarsi dai rischi delle troppe tensioni e delle tante aspettative. In questo finale di campionato il Napoli deve guardarsi più dall’Inter che dal Milan".