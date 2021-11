Bagni convinto: “Vince il Napoli. E l’Inter si concentrerebbe sulla Champions”

La profezia dell'ex centrocampista di nerazzurri e azzurri in vista della partita di stasera a Milano

"È un allenatore che fa giocare bene, anzi benissimo, le sue squadre. Nella Lazio ha portato a casa dei trofei e ora per alcuni episodi ha perso punti. Ma non dubito minimamente delle sue capacità. Anzi, sono convinto che se passasse il girone di Champions come penso, potrà fare molta strada anche in Europa. Sono arrivati dei giocatori importanti, di qualità, nonostante le cessioni di Hakimi e Lukaku. Simone è una persona perbene, un professionista credibile: sicuramente otterrà grandi risultati".