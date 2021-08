CdS – L’Atletico torna a pensare a Lautaro. Ma l’Inter non è un supermercato

La cessione di Lukaku potrebbe innescare un effetto domino, i colchoneros tornano a pensare al Toro. Ma la cessione di un attaccante esclude l'altra

La partenza di Lukaku potrebbe innescare un effetto domino secondo l'analisi del Corriere dello Sport che parla del rischio "di far pensare che all'Inter tutti hanno un prezzo". Non è un caso che secondo il quotidiano romano dalla Spagna sono riemerse le "voci su una proposta in arrivo dall'Atletico Madrid per Martinez". Il ds dei campioni della Liga, Berta non ha mai smesso di volgere pensiero e sguardo sul diez nerazzurro campione d'America e starebbe preparando un'offerta da (probabilmente) 70 milioni. Un'eventualità che fa nascere un quesito: qualora dovesse palesarsi la suddetta offerta il passaggio di Big Rom al Chelsea salterebbe? Secondo il CorsportMarotta e Ausilio preferirebbero cedere l'argentino più del belga, quantomeno per una questione tattico-logistica: il Torosarebbe più facile da sostituire, ma ad oggi la supposizione di un cambio di programma appare piuttosto difficile per due motivi. Il primo è dato dalla forte intenzione di Abramovic a puntare sul 9 interista, il secondo è dato dall'intenzione di Romelu, intenzionato a volare a Londra, a differenza di Lautaro che ad oggi è più intenzionato a restare. Di certo una cessione escluderebbe l'altra, "altrimenti davvero sui cancelli del centro Suning sarebbe appeso il cartello... supermercato" come si legge.