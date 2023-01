Marten De Roon, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno di Juve-Atalanta, parla della sfida con i bianconeri e degli obiettivi dei bergamaschi in campionato. "Parlando di calcio, in Italia la cosa più bella che c’è è vincere con la Juventus", dice l'olandese.

A inizio stagione, l’Atalanta volava e lei diceva: «Il nostro segreto è non avere aspettative: riparliamo di obiettivi prima della sosta». Le abbiamo dato due mesi in più...

"Siamo partiti con diversi giocatori nuovi, concentrati più sul risultato che sul gioco. Ma giocando bene sai che i risultati arrivano; se giochi male, con avversarie più forti o concrete perdi: infatti è successo. Oggi abbiamo un traguardo, abbastanza chiaro credo per tutti: arrivare in Europa".