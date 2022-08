Francesco Antonioli commenta a Tuttosport il mercato del Monza e si sofferma sulle qualità dei portieri della rosa di Stroppa. Compreso Di Gregorio, acquistato dall'Inter. "Cragno è una garanzia, un grande acquisto, molto esplosivo. A me non dispiace nemmeno Di Gregorio, se resta formano una coppia super. Ho tifato davanti alla tv per questa promozione, un orgoglio enorme per noi monzesi. Credo che la squadra di Stroppa possa tranquillamente puntare a un campionato da metà classifica".