Andrissi torna all’Inter: seguirà le prestazioni dei giocatori nerazzurri in prestito

Un compito sicuramente delicato per valutare la crescita sportiva dei giovani nerazzurri

L’ex direttore sportivo dello Spezia Gianluca Andrissi torna all’Inter. Piero Ausilio e Dario Baccin gli hanno assegnato - come riferiscono i colleghi de La Nazione - l’importante compito di seguire il rendimento tutti i giocatori nerazzurri in prestito nelle squadre di Serie A e Serie B. Un prestigioso incarico che attesta le indubbie capacità tecniche di valutazione dei calciatori. Tra le perle di Andrissi la scoperta di Pessina anche il lancio in prima squadra di Samuele Mulattieri. Era sul taccuino del Cosenza per ricoprire il ruolo di direttore sportivo in terra calabrese, ma il richiamo del biscione ha prevalso su ogni cosa.