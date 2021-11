Andreazzoli: “Nel 2008 a Roma meritavamo il titolo: decisivi i danni arbitrali”

L'attuale allenatore dell'Empoli, ex collaboratore di Spalletti nella Roma, torna a commentare la stagione 2007/08

Intervistato dal Corriere dello Sport, Aurelio Andreazzoli , tecnico dell'Empoli, fa le carte al campionato e, soprattutto, alla corsa scudetto. E torna - non senza veleno - alla mente anche alla stagione 2007/08, quando era alla Roma con Spalletti.

È un campionato senza padroni, è tutto da scrivere, in testa e in coda.

"Finalmente un campionato molto equilibrato, gli ultimi anni ci avevano abituato male. Parlo per la vetta della classifica. Poi c’è la parte bassa che è una serie B élite, nella quale ognuno di noi cerca di ritagliarsi un posto. E’ un campionato diviso in due".

"Lo scudetto lo vincerà Spalletti. Glielo auguro di cuore, faccio il tifo per lui".

La Roma è tre le big quella che sembra più in ritardo. Lei ha giocato all’Olimpico e ha salutato calorosamente Mourinho. Lo aveva già incrociato?

"Non lo avevo mai incrociato, mi disse che gli faceva piacere conoscermi, lo stesso era per me".