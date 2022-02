Amoruso: “Scudetto? La Juve può farcela, davanti dovranno impegnarsi”

Il giudizio su Tuttosport da parte del giocatore con un passato bianconero

Anche Nicola Amoruso si unisce al partito degli ex juventini che credono nella rimonta scudetto. "La rimonta scudetto non è un sogno, si può realizzare - dice a Tuttosport -. Domenica, grazie anche al colpo Vlahovic, ho rivisto l’entusiasmo dei bei tempi. Una Juve rigenerata, trascinata dal calore dei tifosi, capace di riportare una ventata di positività. Perciò dico: perché no? Non so se basterebbe per il titolo, di sicuro l’Inter dovrà impegnarsi, il Napoli anche. Otto punti non sono pochi, però ci sta che si possa tornare in fretta a grandi livelli. In fondo la Juventus è abituata a questo genere di imprese. Con il Verona si è vista una netta differenza rispetto agli ultimi anni: la squadra voleva chiudere la partita e vincerla con cattiveria e determinazione".