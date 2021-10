Ambrosini: “Sensi? So bene cosa si prova. E gli do un consiglio”

L'ex centrocampista del Milan parla della delicatezza del recupero da un infortunio: "Bisogna concentrarsi su quello che serve"

"Lo vivi male, perché in un periodo in cui dovresti avere tranquillità, si viene a sommare ansia. Non voglio ovviamente giudicare la situazione di Sensi, non la conosco, però nel mio caso la tranquillità mentale aumentava a prevenire gli infortuni o curarli. Certo, poi ti si gira un ginocchio come a Stefano a Genova contro la Sampdoria e anche se sei l'uomo più felice e tranquillo del mondo, c'è poco da fare, gli infortuni traumatici sono una cosa a sé. Però è chiaro che se non sei tranquillo poi nella fase di recupero, corri male e se corri male magari sei più soggetto a problemi muscolari".