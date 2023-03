"Succede sempre così: quando c’è il fatto eclatante se ne parla e ognuno dice la sua. Poi passa il tempo e non se ne parla più e tantomeno si prendono provvedimenti. E così non si risolve mai niente». Sergio Amato , procuratore aggiunto a Napoli, esprime tutta la sua rabbia dopo i fatti avvenuti in città in occasione della gara contro l'Eintracht .

"Io non sono favorevole al divieto di trasferta perché è un provvedimento che non punisce soltanto i violenti ma anche le persone per bene. Mi rendo conto che ora sarebbe la soluzione più semplice e forse, stando così le cose, anche indispensabile. Ma non è quella giusta. Non si può penalizzare la collettività per l’incapacità di trovare rimedi adeguat - dice Amato - Partiamo da un presupposto: questa gente si muove solo per esercitare violenza, perché la violenza è l’unico fine di questi gruppi. La partita è un’occasione. Quindi è nella logica del contrasto alla violenza che bisogna muoversi. Io dico che la consapevolezza della pena sarebbe già di per sé un deterrente. E invece oggi rispetto alla pena l’unica consapevolezza è la sua scarsa effettività. Insomma, oggi il rischio di essere arrestati non rappresenta per questa gente una grande preoccupazione".