Altobelli: “Scudetto per quattro, ma che Inter: potenzialità enormi”

"Spillo" elogia le recenti prestazioni dell'Inter

"Un’Inter così spettacolare non si vedeva da tanto. Inzaghi sta facendo giocare la squadra in modo sublime, ma la cosa che mi piace di più è che segnano tutti: questo significa che ogni giocatore si sente coinvolto nel progetto ed è consapevole di poter fare grandi cose". E' il commento con cui Alessandro Altobelli esalta, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, le prestazioni recenti dei nerazzurri. "Per lo scudetto sarà corsa a quattro fino alla fine, però l’Inter parte dal vantaggio di essere campione in carica e quando vedi lo scudetto sulla maglia non vuoi più mollarlo. La crescita mentale e di consapevolezza è spaventosa. La vittoria dello scudetto è stata solo un primo segnale, ora con il passaggio del turno in Champions l’Inter ha dimostrato di aver trovato anche una caratura internazionale. A inizio stagione la squadra concedeva qualcosa, ora riuscire a metter paura all’Inter è impresa per pochi. Gli attaccanti sono i primi difensori e non è solo un modo di dire; in più guardate quanto spingono i difensori, come arrivano con facilità anche i centrali a ridosso dell’area avversaria. Una manovra impressionante. Brozo è sempre stato un grande organizzatore, ma adesso è ovunque e fa sempre la scelta giusta. E la qualità di Bastoni e Dimarco, quando aiutano nel giro-palla, è qualcosa fuori dal comune. Sì, questa Inter ha potenzialità enormi".