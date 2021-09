Altobelli: “Raspadori, margini enormi. Nazionale? Si cerca sempre il colpevole”

L'analisi di "Spillo" dalle colonne di Tuttosport.

"In questo momento, in attacco come in difesa, esiste un problema soltanto se decidiamo di andare a cercarlo in maniera morbosa. Dai, siamo seri: stiamo parlando di una Nazionale che ha inanellato 36 risultati utili di fila e che ha appena vinto un Europeo con merito e bel gioco". Attraverso le pagine di Tuttosport, "Spillo" Altobelli difende gli azzurri. "Credo ci sia un'immotivata voglia di andare alla ricerca di un colpevole per gli ultimi due pareggi e, così, si punta il dito contro l'attacco: il reparto che oggi, forse, funziona meno bene nell'impianto complessivo. È vero che, al di là dei risultati, facciamo fatica a convertire in reti la mole di gioco sviluppata. Ma non è scritto da nessuna parte che debbano segnare sempre e soltanto gli attaccanti".