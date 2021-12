Altobelli: “Mercato di gennaio? L’Inter ha bisogno di qualche ricambio”

Le idee dell'ex centravanti nerazzurro in vista dell'apertura della sessione invernale del calciomercato

Mercato di gennaio ormai alle porte e Alessandro Altobelli pare avere le idee chiare su chi e come dovrà rinforzarsi. "Prima che pensare a un colpo di mercato bisognerà vedere come stanno le casse dei club - dice Spillo alla Gazzetta dello Sport -. Servirà intelligenza da parte dei direttori sportivi e dei presidenti per gestire questa fase. E comunque il colpo migliore sarebbe prendere Vlahovic, ma sarà durissima toglierlo alla Fiorentina a metà stagione. Io punterei su Joao Pedro, Berardi o Destro. Caratteristiche diverse, ma tutti buonissimi giocatori. Alla Juventus, per continuare la scalata, servirebbe un attaccante e un paio di centrocampisti che portino gol ad Allegri. L’Inter credo che necessiti solo di qualche ricambio in più per Inzaghi anche in vista della Champions. E in casa Milan il problema più grande si chiama Coppa d’Africa perché la competizione toglierà elementi a Pioli soprattutto a centrocampo".