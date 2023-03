Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli ha parlato di Romelu Lukaku e della sua stagione travagliata in nerazzurro.

Perché il Lukaku dell’Inter non è lo stesso che vediamo con il Belgio? O quello di due anni fa?

"Ha bisogno di essere allenato in maniera particolare. Conte lo spremeva fino a tirarne fuori il massimo, oggi probabilmente non è così".